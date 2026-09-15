Neuquén inauguró un nuevo Laboratorio de Toxicología del Cuerpo Médico Forense

El espacio funcionará en el ámbito del Poder Judicial

El espacio funcionará en el ámbito del Poder Judicial y permitirá ampliar las capacidades técnicas para la realización de análisis toxicológicos vinculados con investigaciones judiciales.

Este martes 15 de septiembre quedó inaugurado el nuevo Laboratorio de Toxicología del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de Neuquén. La presentación se realizó en el Auditorio SAUCO de la Ciudad Judicial y contó con la participación de autoridades provinciales, municipales, judiciales y policiales.

Del acto participaron el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa; el intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; y el fiscal general, José Gerez, junto con autoridades de la Policía del Neuquén.

La puesta en funcionamiento del laboratorio representa una incorporación de nuevas capacidades para el análisis de estudios toxicológicos que forman parte de investigaciones judiciales. La herramienta permitirá fortalecer el trabajo científico y técnico desarrollado en el ámbito forense.

Por parte de la Policía del Neuquén estuvieron presentes el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el subjefe, comisario general Walter San Martín; el superintendente de Seguridad, comisario general Néstor Castillo; y el superintendente de Investigaciones, comisario general Dante Catalán.

Una nueva herramienta para la investigación

El nuevo espacio busca fortalecer la labor del Cuerpo Médico Forense y aportar herramientas especializadas para el desarrollo de pericias vinculadas con causas judiciales.

La incorporación de tecnología y capacidades específicas para los análisis toxicológicos apunta, además, a mejorar la articulación entre los organismos que participan de las investigaciones y del proceso de administración de Justicia.

Desde la Policía del Neuquén remarcaron la importancia de acompañar este tipo de iniciativas, al considerar que contribuyen a consolidar herramientas técnicas y científicas destinadas a la investigación criminal.