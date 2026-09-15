Neuquén Vibra: buscan nuevas voces y talentos musicales en Cutral Co y Plaza Huincul

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 40 años

La iniciativa Neuquén Vibra llega a Cutral Co y Plaza Huincul con una instancia local destinada a descubrir, acompañar y visibilizar nuevos talentos musicales de la provincia de Neuquén.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 40 años, quienes podrán participar en distintas categorías: solistas, grupos con pista musical y grupos con músicos en vivo.

Las propuestas podrán abarcar diferentes géneros musicales, entre ellos folklore, urbano, cumbia, cuarteto, rock, pop y melódico, además de otros estilos.

La instancia local se desarrollará el próximo 25 de septiembre, desde las 18, en el Centro Cultural Gregorio Álvarez de Plaza Huincul, donde los participantes tendrán la posibilidad de presentar sus propuestas ante el público y formar parte de esta iniciativa orientada a promover el talento musical neuquino.

Desde la organización invitaron a quienes estén interesados en participar a consultar las bases, requisitos y condiciones de inscripción antes de completar el formulario correspondiente.

https://forms.gle/c7mkmTD4Vyq8uyo86