Estudiantina 2026: habrá juegos y actividades de información sobre ITS

En el Club Plaza

En el marco de la Estudiantina 2026, se desarrollará una propuesta destinada a adolescentes y jóvenes con el objetivo de brindar información y promover el cuidado de la salud sexual.

La actividad se llevará a cabo el 16 de septiembre, de 08 a 13 horas, en el Club Plaza, donde se instalará un stand con juegos, dinámicas y espacios de información sobre infecciones de transmisión sexual (ITS).

La iniciativa propone abordar la temática desde una perspectiva participativa, bajo las consignas “divertite, informate, cuidate”, con actividades orientadas a promover el diálogo y el acceso a información confiable.

Entre los ejes previstos se encuentran “Hablemos sin tabúes”, “Prevención y cuidado” e “Información confiable”, buscando generar un espacio accesible para que los jóvenes puedan consultar y despejar dudas.

La propuesta corresponde a la secretaría de Mujer, Género y Diversidad de Plaza Huincul y contará con la participación del hospital Complejidad VI, el Sanatorio Huincul y Laboratorios Raña, que acompañarán las actividades informativas.