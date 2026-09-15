Daniel Llanos ganó la general en Añelo y se definieron los vencedores de la séptima fecha del Rally Neuquino

Llanos lleva 11 victorias al hilo en el Rally Neuquino

La séptima fecha del campeonato del Rally Neuquino se disputó en la localidad de Añelo bajo la organización de APPRyN Sur y el acompañamiento del municipio local. La competencia comprendió un trazado de 99,9 kilómetros y registró múltiples abandonos por vuelcos e incidencias mecánicas.

Dominio en la General y la Clase A6. El piloto Daniel Llanos, navegado por Federico Centani a bordo de un VW Polo, se adjudicó la clasificación general y la categoría A6 con un tiempo acumulado de 1h02m45s2 y un promedio de velocidad de 95,60 km/h. Con este resultado, Llanos alcanzó diez triunfos consecutivos en la general y once victorias en fila dentro de la A6. Matías Cáceres ocupó el segundo lugar en la A6 a 4m47s8, en una divisional que únicamente completaron dos vehículos.

En el podio de la clasificación general, Llanos estuvo acompañado por Omar Kovacevich en la segunda posición (a 1m32s2) y Gustavo Rojas en el tercer lugar (a 2m08s0).

Ganadores por categorías La nómina de vencedores en el resto de las divisiones se estableció de la siguiente forma:

Categoría RC5: Omar Kovacevich, navegado por Jorge Cáceres en un Ford Fiesta, obtuvo el primer puesto. El podio de la división lo completaron Luis Beltrán (a 39s5) y Franco Fossatti (a 47s8).

Omar Kovacevich, navegado por Jorge Cáceres en un Ford Fiesta, obtuvo el primer puesto. El podio de la división lo completaron Luis Beltrán (a 39s5) y Franco Fossatti (a 47s8). Categoría A7: Gustavo Rojas, con Joaquín Rojas como navegante en un VW Gol, se adjudicó la victoria. Aníbal Castillo finalizó en la segunda posición.

Gustavo Rojas, con Joaquín Rojas como navegante en un VW Gol, se adjudicó la victoria. Aníbal Castillo finalizó en la segunda posición. Categoría N2: Pablo Pranzoni logró el primer lugar, escoltado por Alejandro Ávila a 41s1 y Leandro Paulovich a 2m29s7.

Pablo Pranzoni logró el primer lugar, escoltado por Alejandro Ávila a 41s1 y Leandro Paulovich a 2m29s7. Categoría N2L: Sergio Perulán, junto a Virginia Liptak en la navegación, obtuvo la victoria. Gabriel Morán terminó segundo a 26s9 y Fernando Perulán ocupó la tercera posición a 1m24s9.

Sergio Perulán, junto a Virginia Liptak en la navegación, obtuvo la victoria. Gabriel Morán terminó segundo a 26s9 y Fernando Perulán ocupó la tercera posición a 1m24s9. Categoría A2: Maximiliano Millapi, al mando de un Fiat Uno, logró el primer puesto. Claudio Cribán se ubicó en el segundo lugar y Daniel Arias completó el podio.

La octava jornada del campeonato provincial se disputará en Junín de los Andes del 9 al 11 de octubre.