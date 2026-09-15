El Club Pérfora lanzó la venta de cartones para su Gran Bingo con una vivienda y millones en premios

Los premios son importantes y el carton se puede pagar en cuotas

El Club Pérfora inició la venta de cartones para el “Gran Bingo Pérfora”, un evento institucional orientado a recaudar fondos para el desarrollo deportivo y social de la entidad. La iniciativa comprende tres jugadas principales con premios en efectivo, la posibilidad de ganar una vivienda e instancias de sorteos secundarios.

Premios y programa de jugadas La grilla de premios de la actividad se estructuró en tres instancias consecutivas de sorteo:

Primera jugada: $1.000.000 para quien complete la línea y $2.000.000 al cartón lleno.

Segunda jugada: $2.000.000 a la línea y $4.000.000 al cartón lleno.

Tercera jugada: $3.000.000 a la línea y, para la variante de cartón lleno, una casa de la empresa Viviendas Roca o $15.000.000 en efectivo a elección del ganador.

El evento incluirá sorteos sorpresa con el número de cada cartón y dispondrá de servicio de buffet con venta de comidas y bebidas.

Valor, modalidades de pago y puntos de venta El costo del cartón es de $120.000. La dirigencia dispuso un esquema de financiación que permite cancelarlo en tres cuotas de $40.000, abonando en efectivo o por transferencia bancaria a cuentas oficiales de la institución. La condición establecida para ingresar al sorteo fija como plazo límite de pago total el día 5 de noviembre.

La venta presencial se realiza en la sede del Club Pérfora de lunes a viernes, en el horario de 18:00 a 20:00 horas, y mediante la distribución a cargo de las familias y deportistas de las disciplinas del club.