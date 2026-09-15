Fuerza Neuquina y Federal, el partido de Rucci, sumó más de 1000 afiliaciones en la Comarca Petrolera

La convocatoria fue parte de la campaña de afiliación en el "corredor petrolero" donde el partido es más fuerte

El partido provincial Fuerza Neuquina y Federal es la expresión post MPN de la lista Azul y Blanca que representa al sector de los trabajadores petroleros, impulsado desde siempre por el Sindicato de Petroleros en su momento referenciado en Guillermo Pereyra y ahora en Marcelo Rucci.

El nuevo partido rápidamente escaló en la cantidad de afiliados a nivel provincial, ubicándose detrás del MPN. En los últimos días se comenzó una campaña intensiva de afiliación y se recordó que quienes se habían afiliado antes debían realizarlo nuevamente por razones administrativas con las fichas.

En esa campaña “en territorio petrolero” se reunieron unas 2000 afiliaciones de las cuales 1.100 corresponden a Cutral Co y Plaza Huincul.

Ayer se realizó una jornada encabezada por la diputada provincial Daniela Rucci, junto a su equipo de trabajo, delegados petroleros y militantes de las distintas agrupaciones que integran Fuerza Neuquina y Federal, se informó desde el partido. La convocatoria se suma al trabajo territorial que el espacio viene desarrollando en las distintas localidades vinculadas a Vaca Muerta. Con estas 1.150 nuevas afiliaciones, que se agregan a las más de 900 alcanzadas anteriormente en el corredor petrolero, se detalló.

Existe en Neuquén una nómina de partidos políticos de distrito con personería jurídica vigente, autorizados para las próximas elecciones y allí está Fuerza Neuquina y Federal. En total son 27 los partidos habilitados.

Daniela Rucci destacó especialmente el acompañamiento de la comunidad y el trabajo de quienes hicieron posible la convocatoria: “Agradecemos profundamente a cada vecino y vecina que se acercó y decidió comenzar a formar parte de esta gran Fuerza Neuquina y Federal. Cada nueva afiliación representa una nueva voz, una nueva voluntad y un compromiso para seguir construyendo desde el territorio”.