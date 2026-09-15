Vecinos proponen desviar el tránsito de la ruta 22, fuera del área comercial de Huincul

Hugo Fontalba se presentó en la banca del pueblo para explicar el proyecto de circunvalación. Lo hará también en Cutral Co

Actualmente todo el tránsito que llega por ruta 22, desde y hace Neuquén, debe atravesar por el área más comercial de la ciudad, que queda dividida en dos por las vías férreas y la traza de la ruta, que empalma con la ruta provincial 17.

Históricamente la avenida San Martín es el lugar central de la actividad comercial, impulsada en sus orígenes por la actividad petrolera de YPF.

Durante décadas y ahora ahora, el tránsito pesado atraviesa la ciudad rumbo hacia la cordillera, cientos de camiones mensualmente. Un grupo de personas, habitantes de la ciudad, impulsan la construcción de un desvío de ese tránsito hacia una zona menos poblada.

Hugo Fontalba se presentó en la banca del pueblo del Concejo Deliberante Plaza Huincul, en representación de ese grupo de personas, para explicar el proyecto y adelantó que harán lo mismo en Cutral Co.

Fontalba resaltó que hayan recibido el proyecto y comentó que presentaron “gráficos, estadísticas contempladas con simuladores, donde se ve la reducción del impacto y las afectaciones que pueden tener (el tránsito pesado por la avenida San Martín)”. Y detalló que ya hay dos ordenanzas, una de 2015 y otra de 2019 que están vigentes pero no se cumplen, sobre el estacionamiento sobre la avenida.

Se atribuyó la falta de cumplimiento a la oposición de los comerciantes asentados sobre la avenida San Martín quienes sostienen que desviar el tránsito pesado o impedir el estacionamiento atenta contra sus ventas.

“Nosotros hemos realizado un estudio socioeconómico, creo que el gran drama de los comercios que se instaló un hipermercado y hace poco otro, eso impacto sobre la economía de los comerciantes, además de la crisis que se vive”, dijo Fontalba y aclaró que la idea de que se construya una circunvalación o desvío “lo realiza un equipo de profesionales, los análisis, los estudios, estos aspectos ambientales o la parte socioeconómica”.

Una situación similar se vive en Añelo, donde se está por concluir una obra de desvío del tránsito pesado hacia el norte, un bypass para despejar el tránsito urbano de la localidad y hay resistencia de los habitantes del casco histórico.