La propuesta para pavimentar la ruta 51 fue enviada a la Legislatura

La iniciativa fue remitida por el gobernador Rolando Figueroa. Es una de las que se acordó con el adelanto de regalías.

La vía provincial 51 es la que permite conectar Cutral Co y Plaza Huincul con Loma La Lata. Es una de las rutas que se pavimentarán después del acuerdo que firmó el gobernador Rolando Figueroa y las operadoras para obtener adelanto de regalías.

Ahora, remitió el proyecto de ley a la Legislatura para que los diputados ratifiquen o rechacen el acta firmada a principios de este mes con las empresas que operan en Vaca Muerta.

Ese auerdo implica un adelanto de las regalías por un monto de US$154,5 millones, con la posibilidad de ampliarlo hasta alcanzar los US$177,675 millones.

Las empresas adelantarán los recursos y luego podrán recuperar los montos aportados mediante su imputación a futuras regalías y/o al canon extraordinario de producción.

La firma se hizo entre el gobierno neuquino y la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) para la concreción de obras viales fundamentales para la transitabilidad y el desarrollo de Vaca Muerta.

Por las empresas lo hicieron los responsables de las compañías YPF; Pan American Energy; Chevron; Pluspetrol; Total Austral; Vista Oil & Gas; Pampa Energía; Wintershall; Shell; Phoenix Global Resources; GeoPark; Continental Resources y Tecpetrol.

En el convenio, la Provincia se compromete a ejecutar tanto las obras como las obras complementarias. Mientras que las empresas harán los aportes para prefinanciar los trabajos de las obras que forman parte del convenio.

El recupero estará limitado al 20 por ciento mensual del monto total de las regalías y/o del canon extraordinario de producción correspondiente a cada empresa, mientras que el 80 por ciento restante continuará siendo abonado a la Provincia. El mecanismo comenzará a aplicarse a partir del mes 30 contado desde la efectivización de cada aporte.

El proyecto fija expresamente el destino de los recursos y establece un orden de ejecución para las obras y la primera será la pavimentación de la Ruta Provincial 8, entre el empalme con la Ruta Provincial 6, llamado “Camino de la Tortuga”.

Luego avanzará con la pavimentación y repavimentación de la Ruta Provincial 51, entre los empalmes con las rutas 8 y 17.

El tercer tramo corresponde a la repavimentación de la Ruta Provincial 8, entre las rutas 51 y 7. Finalmente, se prevé la repavimentación de la Ruta Provincial 7, desde el límite con Río Negro hasta el empalme con la Ruta 8.

Serán alrededor de 160 kilómetros de pavimentación y repavimentación en corredores vinculados con la actividad de Vaca Muerta.

La iniciativa establece la creación de una Cuenta Especial, dentro del Fideicomiso de Responsabilidad Social Empresaria administrado por Fiduciaria Neuquina S.A., donde deberán ingresar los aportes de las empresas.

El proyecto también faculta al Ejecutivo a negociar con las empresas un incremento del monto máximo de los aportes si los recursos previstos inicialmente no fueran suficientes para completar las obras.