Las categorías formativas de la Peña Boquense compitieron en una nueva fecha de los Torneos Comunitarios

Las divisiones formativas de la Peña Boquense volvieron a la actividad este fin de semana para disputar una jornada del certamen de Torneos Comunitarios. Tras la finalización de los compromisos, la institución evaluó los resultados de la fecha como positivos.
Desde la dirigencia de la entidad expresaron un agradecimiento enfocado en los profesores por la tarea realizada, en las familias por el acompañamiento durante la jornada y en las personas que colaboran diariamente en el club.
Asimismo, las autoridades del establecimiento señalaron que la labor colectiva de la comunidad institucional permite a los deportistas juveniles sumar minutos de competencia y continuar con la práctica de la disciplina.