La charla sobre responsabilidad penal juvenil se dicta hoy en el colegio tecnológico de la UTN

Será en los turnos mañana y tarde.

Continúa la ronda de charlas con estudiantes del nivel secundario de Cutral Co para abordar la responsabilidad penal juvenil y la prevención.

Este martes, la jornada se realizará en ambos turnos en el colegio tecnológico de la UTN, en Cutral Co.

En este caso, se abordarán las temáticas vinculadas a las adolescencias, la responsabilidad penal juvenil y la prevención. En este caso, se contará con la participación de referentes de Educación, de la justicia de Paz, de la comisaría especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 4, de salud, de la Defensoría de la Niñez, y Adolescencia; la secretaría de la Mujer; de Desarrollo Social y de la Asociación de Magistrados y funcionarios de la provincia del Neuquén.

La iniciativa busca dar a conocer los alcances de la nueva legislación y las responsabilidades penales que alcanza a esta franja etaria. El espacio está abierto, además de la exposición, a la ronda de consultas que tengan las y los estudiantes.