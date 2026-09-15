Avanza la instalación de semáforos hacia el sur de Plaza Huincul

Hoy comienza la instalación de un nuevo cruce.

Desde hoy, el municipio de Plaza Huincul empezó el proceso de insatalar un nuevo cruce de semáforos.

Se colocarán en la intersección de las avenidas Benito Pérez, Cutral Co y Manuel Moreno, en la zona sur del ejido urbano. En esta primera etapa se realizarán los pozos y la colocación de los postes que permitirán posteriormente instalar los semáforos vehiculares.

También se avanzará con el marcado de las sendas peatonales correspondientes.

La nueva infraestructura está comprendida en el plan de urbanización del barrio Altos del Sur y permitirá mejorar el ordenamiento y la seguridad vial en un cruce clave de la zona sur de la ciudad.

Se pidió desde la comuna que mientras se desarrollen las tareas, que los vecinos transiten con precaución, reduzcan la velocidad y respeten la señalización y las indicaciones del personal que se encuentre trabajando en el lugar.