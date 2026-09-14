Prevención del suicidio: integrantes de acuagym adhirieron al día mundial en Cutral Co

En coincidencia con el día mundial de la prevención del suicidio, las integrantes del grupo de acuagym que concurren los lunes a las 14, en el natatorio municipal de Cutral Co, se sumaron a la visibilización.
Las vecinas que concurren con la profesora Patricia Quezada tuvieron la iniciativa de adherir a alguna acción que tenga como objetivo dar a conocer la importancia de hablar, compartir, sensibilizar, sobre el suicidio.
Cada una de las concurrentes llevó un elemento de color amarillo, que identifica la prevención del suicidio, con consignas y carteles sostienen la importancia de compartir momentos, la escucha atenta y el no juzgamiento de las situaciones personales que atraviesan las personas.
En Cutral Co 299 535 8191. En Plaza Huincul funciona una línea municipal de atención primaria y prevención del suicidio y es el 2996092226.