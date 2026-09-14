Chos Malal recuperó su conexión aérea con Neuquén capital tras 14 años

Tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con vuelos de entre 45 y 50 minutos.

La nueva ruta de American Jet tendrá dos frecuencias semanales y permitirá unir ambas ciudades en menos de una hora.

Chos Malal recuperó este lunes los vuelos regulares con Neuquén capital después de 14 años. El vuelo inaugural partió desde el aeropuerto Presidente Juan Domingo Perón y marcó el regreso de la conexión aérea con el norte neuquino.

El servicio, operado por American Jet, tendrá dos frecuencias semanales, los lunes y jueves, con vuelos de entre 45 y 50 minutos. La aeronave utilizada es un biturbohélice con capacidad para 19 pasajeros.

El gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de recuperar esta conexión y señaló que representa “un paso muy importante” para los vecinos del interior y para quienes visitan las distintas regiones de la provincia.

Por su parte, el intendente de Chos Malal, Nicolás Albarracín, calificó la jornada como “histórica” y destacó que la recuperación del aeropuerto también permitió restablecer vuelos sanitarios.

La nueva ruta forma parte de un plan de ampliación de la conectividad aérea provincial. Desde este martes, American Jet también comenzará a operar vuelos entre Neuquén capital y Chapelco, con tres frecuencias semanales.

La iniciativa busca fortalecer la integración territorial, facilitar el traslado de residentes y visitantes y generar nuevas oportunidades para el turismo y la actividad económica en distintas regiones de Neuquén.