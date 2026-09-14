Farmacia Copelco recuerda que desde el 1° de septiembre solo se reciben recetas electrónicas o digitales

La farmacia Social Copelco recuerda a sus afiliados y a la comunidad que, desde el 1° de septiembre, rige una nueva modalidad para la presentación de recetas médicas: solo se reciben recetas electrónicas o digitales.
La medida responde a lo dispuesto por el Ministerio de Salud de la Provincia del Neuquén, mediante la Circular CIRC-2026-02441690-NEU-SSLD#MS.
De esta manera, las recetas manuscritas, confeccionadas de puño y letra, ya no podrán ser recibidas ni procesadas por la farmacia, por lo que no será posible realizar la correspondiente dispensa de medicamentos.