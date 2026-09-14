El servicio de Obstetricia informó el cronograma de atención para esta semana

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará durante esta semana en distintos centros de salud y nodos de la localidad.
Entre las prestaciones disponibles se encuentran controles de embarazo, Papanicolaou (PAP), test de HPV y asesoramiento en anticoncepción. La atención en los nodos se realiza en el horario de 8 a 20 horas.
Cronograma de atención
Lunes 14 de septiembre
- Nodo Otaño – Licenciada Leyes.
- Hospital Cco PH – Licenciada Sacomandi.
- CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela.
Martes 15 de septiembre
- Nodo Pampa – Licencia Di Tomaso.
- CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco.
- CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela.
- CAPS Peñi Trapún – Licenciada Guzmán.
Miércoles 16 de septiembre
- Nodo Pampa – Licenciada Sacomandi.
- Hospital Cco PH – Licenciada Di Tomaso.
- CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco.
Jueves 17 de septiembre
- Nodo Otaño – Licenciada Paneblanco.
- CAPS Parque Oeste – Licenciada Leyes.
- CAPS Unión – Licenciada Guzmán.
Viernes 18 de septiembre
- Nodo Pampa – Licenciada Leyes.
- CAPS Peñi Trapún – Licenciada Di Tomaso.
- CAPS Brentana – Lic. Valenzuela.