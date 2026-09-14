El servicio de Obstetricia informó el cronograma de atención para esta semana

Del 14 al 18 de septiembre

El Servicio de Obstetricia del hospital Cutral Co y Plaza Huincul informó el cronograma de atención que se desarrollará durante esta semana en distintos centros de salud y nodos de la localidad.

Entre las prestaciones disponibles se encuentran controles de embarazo, Papanicolaou (PAP), test de HPV y asesoramiento en anticoncepción. La atención en los nodos se realiza en el horario de 8 a 20 horas.

Cronograma de atención

Lunes 14 de septiembre

  • Nodo Otaño – Licenciada Leyes.
  • Hospital Cco PH – Licenciada Sacomandi.
  • CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela.

Martes 15 de septiembre

  • Nodo Pampa – Licencia Di Tomaso.
  • CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco.
  • CAPS Brentana – Licenciada Valenzuela.
  • CAPS Peñi Trapún – Licenciada Guzmán.

Miércoles 16 de septiembre

  • Nodo Pampa – Licenciada Sacomandi.
  • Hospital Cco PH – Licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Parque Oeste – Licenciada Paneblanco.

Jueves 17 de septiembre

  • Nodo Otaño – Licenciada Paneblanco.
  • CAPS Parque Oeste – Licenciada Leyes.
  • CAPS Unión – Licenciada Guzmán.

Viernes 18 de septiembre

  • Nodo Pampa – Licenciada Leyes.
  • CAPS Peñi Trapún – Licenciada Di Tomaso.
  • CAPS Brentana – Lic. Valenzuela.