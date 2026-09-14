Claudio Larraza destacó la organización y el comportamiento de los alumnos en la Estudiantina 2026

Los alumnos de ambas ciudades vienen realizando las actividades desde el viernes pasado

El intendente de Plaza Huincul, Claudio Larraza, brindó declaraciones sobre el desarrollo de las jornadas de la Estudiantina 2026 en la localidad. Durante su intervención, el jefe comunal felicitó a los estudiantes participantes y remarcó el respeto y el orden registrado durante las competencias.

Larraza señaló que la realización del evento se lleva adelante mediante un trabajo articulado entre las municipalidades de Plaza Huincul y Cutral Co, permitiendo la participación de los establecimientos educativos de la comarca.

En relación con la logística del predio, el intendente detalló la implementación de un perímetro de resguardo para el cuidado de los jóvenes. El operativo cuenta con la presencia de efectivos de la Policía de la Provincia de Neuquén, personal de Protección Civil y la colaboración de la Secretaría de Gobierno junto a las direcciones de Juventud, Deportes y la Red de Empleo.

Finalmente, Larraza valoró el desempeño de los equipos de trabajo municipales y concluyó que la actividad se desarrolla según las condiciones organizativas planificadas.