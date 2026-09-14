Pérfora derrotó a Independiente por 77 a 67 y sumó su segundo triunfo consecutivo en el PreFederal de Básquet

En un partido dificil, el equipo de Huincul se quedó con la victoria

El Club Pérfora venció a Independiente por 77 a 67 en el marco de la segunda fecha del Torneo PreFederal de Básquet. Con este resultado, el conjunto de Plaza Huincul acumuló su segunda victoria consecutiva en el certamen, tras haber superado previamente a Petrolero Argentino en la jornada inicial.

El equipo local se mantuvo al frente en el marcador durante el desarrollo de todos los períodos del juego. Pérfora cerró el primer cuarto con una diferencia de 25 a 18, amplió la ventaja al entretiempo por 39 a 32 y concluyó el tercer parcial arriba por 61 a 55, hasta sellar el 77 a 67 al término del partido.

En la actuación individual, Julián Ruiz finalizó con 20 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias para el equipo ganador. La ofensiva de Pérfora se completó con los aportes de Nahuel Vicentín con 17 puntos, Pedro Emilio con 14 y Lucas Mohnen con 11 unidades. En la alineación de Independiente, los principales anotadores fueron David Oviedo y Joaquín Marcon, ambos con 17 puntos, acompañados por Lautaro Riego con 11 unidades.

En los aspectos defensivos, Pérfora registró un total de 12 recuperos de pelota ante 5 del conjunto visitante. Asimismo, la escuadra local acumuló 18 faltas personales frente a las 24 registradas por el equipo neuquino durante el encuentro.