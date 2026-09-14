Recordaron al intendente José Rioseco con una bicicleteada y estuvo su hijo Enzo

Se cumplieron tres años del fallecimiento del jefe comunal. Se recorrieron distintos puntos de la ciudad.

Se cumplieron tres años del fallecimiento del intendente José Rioseco y el club deportivo y cultural Municipales de Cutral Co realizó un recorrido en bicicletas por distintos puntos de la ciudad.

Fue un evento deportivo muy emotivo, que culminó con la entrega de una fotografía al Enzo Rioseco, hijo del fallecido jefe comunal.

Niños, jóvenes y familias participaron del recorrido de 8,7 kilómetros, que comenzó en el Monumento a Malvinas y finalizó en el Parque de la Ciudad, pasando por distintos puntos emblemáticos de la ciudad.

La actividad fue organizada por el Club Deportivo y Cultural Municipales de Cutral Co, con el acompañamiento de la Dirección de Turismo, la Subsecretaría de Deporte y Juventud y la concejal Jesica Rioseco.

Al finalizar, el presidente del Club, José Navarrete, destacó: “El objetivo era mezclar lo recreativo con lo cultural. Fue una experiencia hermosa”.