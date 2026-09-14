Centenario: Acusaron al sospechoso del homicidio de un joven que estuvo desaparecido cinco días

Se dispuso prevención preventiva mientras avanza la investigación.

El juez de Garantías Raúl Aufranc aceptó los cargos formulados por la fiscalía contra el hombre acusado por homicidio simple. La víctima fue el joven Nicolás Agustín Sáez, y resultó asesinado en el parque industrial de Centenario, cerca d ela meseta.

Desde la fiscalía, Lorena Juárez y el asistente letrado Maximiliano Jávega formularon cargos a C.A.C. Aunque solicitaron que sea tenido en cuenta el agravante de alevosía, el juez Aufranc no lo consideró. Se pidió seis meses de prisión preventiva, aunque se definió que sean dos.

De acuerdo con la teoría del caso presentada durante la audiencia, el 5 de septiembre de 2026, alrededor de las 16:20, el imputado contactó a la víctima y, aprovechando la relación de amistad que mantenían, lo invitó a encontrarse con dos mujeres. Con ese pretexto, lo trasladó hasta un sector cercano a la calle Pucará al 730, conocido como el basural, donde ambos quedaron en un lugar apartado y de difícil acceso.

Según la acusación, una vez en el lugar, C.A.C. llevó a la víctima hasta un cañadón ubicado debajo de una loma y, aprovechando el aislamiento y la confianza de Sáez, lo atacó con una piedra de gran tamaño. Lo golpeó al menos 12 veces y, según explicó la fiscal Sáez sufrió un traumatismo craneoencefálico que causó su muerte.

Luego, el imputado permaneció en el lugar hasta constatar que la víctima había dejado de respirar y se retiró alrededor de las 18:20.

Además, de acuerdo con la acusación, entre el 6 y el 11 de septiembre el imputado regresó al lugar para ocultar el cuerpo y eliminar rastros. En esas circunstancias, colocó un colchón sobre el cuerpo, le prendió fuego y posteriormente puso dos neumáticos encima.

El delito que Juárez y Jávega le atribuyeron a C.A.C. es homicidio agravado por alevosía, en carácter de autor.

Para requerir la prisión preventiva, los representantes del MPF argumentaron que existe riesgo de fuga por no sometimiento al proceso y peligro de entorpecimiento de la investigación.