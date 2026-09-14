Descuentos a docentes: ATEN aclara que los paros de seccionales no son legales y les pueden descontar

Rechazaron los descuentos masivos pero a los que adhirieron a paros convocados por seccionales pueden no devolverles el dinero

En los últimos meses, desde las seccionales de ATEN Capital, Senillosa y Plottier no son legales y pueden generar descuentos. Desde la conducción provincial se defendió la unidad del sindicato.

“Las jornadas de lucha, asambleas y jornadas unificadas con “constancia”, paros o cualquier medida convocada por dichas seccionales, carecen de toda validez dentro de las normas por las que se rige la actividad sindical que aten desarrolla desde hace 44 años”, explicaron en un comunicado de prensa.

Ello quiere decir (aunque no se manifesta en la publicación) que los descuentos aplicados a los docentes que no fueron a trabajar adheridos a esas medidas son legales. Y no les van a devolver el dinero.

ATEN provincial igualmente rechazó los descuentos masivos pero si enumeró que la normativa vigente, que es el estatuto del gremio. Y citaron el artículo 56°: A las seccionales les está vedado:

b) Asumir la representación del gremio en el orden nacional o provincial;

c) Adoptar medidas que puedan comprometer al gremio en general;

d) Adoptar o resolver medidas de acción directa.

Y por esa razón, desde la conducción provincial hace responsable a la conducción de esas seccionales “de cualquier perjuicio que pueda tener en el salario (descuentos) y en las condiciones laborales las compañeras y compañeros que puedan adherir o no, a las medidas que estén convocando”.

Recordamos que nuestras Asambleas y Plenario de Secretarios y Secretarias Generales, han aprobado un acuerdo que está vigente y ejecutándose hasta el 31 de diciembre del presente año y que tendrá mesa de negociación prontamente, dijeron desde ATEN provincia.

Y agregaron “insistimos, la fortaleza de nuestra organización es ser un sindicato único, donde se expresa la totalidad de la docencia de la provincia y que eso es lo que nos ha permitido y hoy nos posibilita, mejores condiciones para la negociación colectiva en beneficio del conjunto de nuestrxs compañeros y compañeras”.