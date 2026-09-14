La semana empieza con sensación térmica bajo cero en Cutral Co y Plaza Huincul

Aunque se siente la presencia del sol, sigue el frío.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que la jornada estará con cielo mayormente despejado.

La temperatura máxima para hoy está estimada en 20° y la mínima a 9°. Sin embargo, la sensación térmica de hoy a las 8 fue de 4° bajo cero.

El cielo estará mayormente despejado en el día y se cubrirá hacia la noche.

En cuanto al viento se espera del sudoeste a 17 kilómetros en la hora con ráfagas de 22 kilómetros en el día. Para la noche, se cambiará al cuadrante sudeste a una velocidad de 15 kilómetros y ráfagas de 40.

Para el martes la máxima se estima en 12° Centígrados y la mínima de 6°.