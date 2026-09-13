Alianza goleó a Independiente por el Torneo Regional como local

Fue por 3 a 0 con una gran actuación del equipo de Cutral Co

El equipo de Cutral Co fue superior a su rival y se quedó con la victoria por 3 a 0 y sigue en lo más alto de la tabla de posiciones.

Alianza dominó el encuentro de principio a fin, teniendo las ocasiones más claras en el primer tiempo y el segundo. El primer gol lo marcó Dante Cardozo en los primero 45 minutos.

En la segunda mitad, los dirigidos por Lencina tuvieron el dominio del balón y lograron ampliar el marcador en los primeros minutos del complemento. El segundo gol lo marcó Bautista Monteseirin y Laureano Doello selló el 3 a 0.

Alianza sigue en lo más alto de la Zona 12 con puntaje ideal y con 5 puntos de diferencia a su escolta Maronese