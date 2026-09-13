Cerca de 200 familias ya accedieron al plan neuquino de alivio financiero

Por un monto total superior a los 2.259 millones de pesos.

El Plan Neuquino de Alivio Familiar y Recuperación Crediticia ya comenzó a instrumentarse a través del Banco Provincia del Neuquén (BPN), primera entidad en adherir a la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial.

A diez días de su lanzamiento, 199 familias accedieron a la nueva línea de refinanciación, por un monto total superior a los 2.259 millones de pesos.

La propuesta fue anunciada el 28 de agosto por el gobernador Rolando Figueroa y busca facilitar la reorganización de las obligaciones financieras de las familias neuquinas, mediante la unificación de deudas y condiciones especiales de plazo y tasa.

Desde el inicio de 2026, el BPN otorgó 4.033 créditos de refinanciación por un total de 43.295 millones de pesos, correspondientes a distintas líneas destinadas a la reestructuración de deudas.

Las condiciones de la línea

El nuevo financiamiento permite cancelar las deudas preexistentes que el cliente mantenga con el BPN, incluyendo capital, intereses, comisiones y gastos. Los préstamos pueden alcanzar los 50 millones de pesos, con plazos de hasta 60 meses para operaciones en pesos y de hasta 36 meses para operaciones en UVA.

La línea contempla una tasa fija del 35% TNA para préstamos en pesos o UVA + 5% para las operaciones denominadas en esa modalidad. Además, la cuota mensual no podrá superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario.

Podrán acceder personas humanas con domicilio real en la provincia de Neuquén que registren una categoría objetiva distinta de 1 (Normal) en el BPN, conforme a las normas de clasificación de deudores del Banco Central.

El programa también contempla beneficios fiscales para las entidades financieras que adhieran, entre ellos una reducción del 50% en la alícuota de Ingresos Brutos sobre los intereses devengados por estos préstamos y la exención del Impuesto de Sellos para las operaciones realizadas en el marco del plan.

Con la reglamentación establecida por la dirección Provincial de Rentas, la iniciativa quedó habilitada para su instrumentación a través de bancos y billeteras digitales que se incorporen al programa.