Desocupados marcharán en Zapala

Este lunes 14

La convocatoria está prevista para este lunes 14 de septiembre, a las 9:00, en la Plaza de los Próceres. La iniciativa plantea reclamos vinculados con la falta de empleo y solicita oportunidades laborales para vecinos de la ciudad.

Una convocatoria denominada “Marcha por Trabajo Digno” se realizará este lunes 14 de septiembre en la ciudad de Zapala, según informó el grupo organizador a través de una pieza de difusión.

El llamado está dirigido a vecinos de la localidad y propone participar llevando banderas y carteles, con el objetivo de visibilizar el reclamo por mayores oportunidades laborales y expresar preocupación por la situación del empleo.