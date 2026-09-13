Neuquén proyecta un hub de transporte integrado en el aeropuerto

El proyecto contempla la llegada del tren a distintos puntos de la provincia y la construcción de una terminal de colectivos

El gobernador Rolando Figueroa anunció que la Provincia avanzará con la licitación de un hub de transporte integrado en el aeropuerto de Neuquén, que permitirá articular servicios aéreos, ferroviarios y terrestres.

El proyecto contempla la llegada del tren a distintos puntos de la provincia y la construcción de una terminal de colectivos, con el objetivo de mejorar la conectividad de la capital neuquina con localidades del interior.

El anuncio fue realizado durante la celebración por el 122° aniversario de Neuquén Capital, donde Figueroa y el intendente Mariano Gaido inauguraron un nuevo tramo del Paseo Costero, entre las calles Chocón y Aguado.

La obra suma más de tres kilómetros de infraestructura sobre el río Neuquén e incluye calle vehicular, veredas, bicisendas y mobiliario urbano, con una inversión de 15.000 millones de pesos de fondos provinciales.

Figueroa sostuvo que el crecimiento de la ciudad requiere nuevas obras de infraestructura y destacó el aumento de empresas y del empleo registrado en la capital provincial.