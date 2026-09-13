A siete años del femicidio de Cielo López: memoria, justicia y una herida que sigue abierta

Tenía 18 años cuando fue asesinada en Plottier

Laura “Cielo” López tenía 18 años cuando fue asesinada en Plottier. Su femicidio, ocurrido el 13 de septiembre de 2019, conmocionó a toda la provincia de Neuquén y tuvo una fuerte repercusión a nivel nacional. Siete años después, su nombre permanece ligado a uno de los casos que marcaron a la Justicia neuquina.

La madrugada del 13 de septiembre de 2019, Cielo salió de su casa en Plottier. Horas después comenzó su búsqueda. Dos días más tarde, pescadores encontraron partes de su cuerpo en la zona de China Muerta, a la vera del río Limay. Al día siguiente fueron hallados otros restos aguas abajo.

La investigación avanzó rápidamente y el 18 de septiembre de ese año la Fiscalía formuló cargos contra Alfredo Emilio Escobar, quien quedó detenido con prisión preventiva. La acusación sostuvo que el crimen había ocurrido luego de un abuso sexual y que el homicidio había tenido como finalidad procurar la impunidad del delito.

Un juicio que llegó a un jurado popular

La causa llegó a juicio por jurados en noviembre de 2020. El tribunal popular estuvo integrado por 12 jurados titulares y cuatro suplentes, ocho mujeres y ocho hombres. El debate se desarrolló en la Legislatura de Neuquén, bajo un protocolo sanitario especial debido a la pandemia de COVID-19.

El 12 de noviembre de 2020, después de deliberar durante aproximadamente 40 minutos, el jurado declaró por unanimidad a Escobar responsable del homicidio doblemente calificado por violencia de género y por haber sido cometido para procurar la impunidad —criminis causa—, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.

La resolución determinó que se trataba de un femicidio y estableció la responsabilidad penal del acusado como autor de los delitos por los que había sido llevado a juicio.

Prisión perpetua

En diciembre de 2020 se realizó la segunda etapa del juicio, correspondiente a la determinación de la pena. La Fiscalía solicitó la única pena prevista para los delitos por los que había sido declarado culpable: prisión perpetua.

El 21 de diciembre de 2020 quedó establecida la pena de prisión perpetua para Escobar por el abuso sexual con acceso carnal y el homicidio doblemente calificado por violencia de género y criminis causa.

Siete años después

Este 13 de septiembre se cumplen siete años de aquel crimen que tuvo como víctima a una joven de apenas 18 años y que movilizó a la comunidad de Plottier y a toda la provincia.

El caso de Cielo López quedó registrado en la historia judicial de Neuquén no solo por la gravedad del femicidio, sino también por haber sido uno de los procesos que atravesó el sistema de juicio por jurados durante un período excepcional para la Justicia argentina.