Bomberos de Añelo otorgarán una autobomba al cuartel de Vista Alegre

La unidad será entregada en comodato cuando la asociación local alcance la operatividad y complete su incorporación a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Añelo firmó un contrato de comodato con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Vista Alegre para otorgarle una unidad autobomba.

El acuerdo fue suscripto por los presidentes de ambas instituciones, Mariano Mansilla, por Bomberos de Añelo, y Diego Aguilera, por el cuartel de Vista Alegre.

La entrega del vehículo se concretará una vez que la asociación de Vista Alegre alcance la operatividad y complete su incorporación a la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios.

El cuartel de Vista Alegre se encuentra actualmente en proceso de conformación y adecuación institucional y todavía no cuenta con una autobomba. Para trasladar sus equipos, los integrantes utilizan actualmente un tractor perteneciente a uno de los miembros de la institución.

En un comunicado difundido el 1 de septiembre, la Federación Neuquina de Bomberos Voluntarios informó que la asociación de Vista Alegre aún no se encuentra federada ni incorporada operativamente al Sistema Provincial de Bomberos Voluntarios de Neuquén.

El comodato permitirá que, una vez cumplidos los requisitos institucionales y operativos, el nuevo cuartel cuente con una unidad destinada a fortalecer su capacidad de respuesta ante emergencias en la localidad.