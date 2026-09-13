La dirección de Operativo Barrial de Cutral Co tiene nueva ubicación

Entre los servicios que se pueden gestionar se encuentran el alquiler de contenedores y el servicio pago de camiones y máquinas

La dirección de Operativo Barrial de la Municipalidad de Cutral Co informó que trasladó su sede de atención y comenzó a funcionar en Elordi 348.

La dependencia municipal atenderá al público de lunes a viernes, de 7:30 a 14:00 horas, y puso a disposición de los vecinos una línea telefónica para realizar consultas o solicitar información: 299 553 2509.

Entre los servicios que se pueden gestionar se encuentran el alquiler de contenedores y el servicio pago de camiones y máquinas, de acuerdo con las necesidades de cada vecino.