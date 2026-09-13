Cómo estará el tiempo este domingo en Cutral Co y Plaza Huincul

Brindado por la AIC

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada con cielo mayormente despejado y temperaturas frescas para este domingo 13 de septiembre en Cutral Co y Plaza Huincul.

De acuerdo con el pronóstico, la temperatura mínima prevista será de 8 °C durante la mañana, mientras que la máxima alcanzará los 12 °C por la tarde.

En cuanto a las condiciones del viento, durante el día se espera una intensidad de alrededor de 35 kilómetros por hora, mientras que para la noche se prevé una disminución hasta los 13 kilómetros por hora.

El cielo se mantendrá mayormente despejado durante la jornada, por lo que se espera un domingo con buenas condiciones de visibilidad y temperaturas propias de esta época del año.

El cielo del domingo

Además de las condiciones meteorológicas, durante el atardecer del domingo podrá observarse la Luna en fase creciente, que comenzará a hacerse visible en el cielo vespertino.

Según los datos astronómicos previstos para esa jornada, el fino creciente podrá observarse junto a Venus, un fenómeno que podría ofrecer una particular postal del cielo al finalizar el día.