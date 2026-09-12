Estudiantina 2026: el voley mixto concentró la actividad de este sábado

Este domingo será la instancia final de esta disciplina.

Este fin de semana, toda la actividad de la Estudiantina está volcada a la competencia de voley mixto.

Con mucha energía y entusiasmo, en el gimnasio municipal General Enrique Mosconi se desarrollaron los partidos. Los equipos de Cutral Co y Plaza Huincul disputaron las dos primeras rondas, con más de 40 partidos entre el gimnasio y su anexo.

En esta segunda jornada, la subsecretaria de Cultura y Educación, Cintya Ferreyra Mesa, destacó que “hoy vemos mucha preparación y partidos muy disputados. Los chicos se apropiaron de la Estudiantina”.

Por su parte, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarín expresó que “haya una multitud de jóvenes jugando, encontrándose y divirtiéndose es muy gratificante para nosotros”.

Este domingo se desarrollará los cuartos de final, semifinales y la gran final.