Brindarán capacitación sobre conducción segura en la industria petrolera

Un curso sobre conducción segura en la industria petrolera será dictado en el salón del cámping del sindicato de Petroleros Priados, en Plaza Huincul.
La convocatoria la realiza MEOPP ART Mutual y se denomina “Reglas de Oro de la Industria Petrolera”. La fecha será el próximo jueves 17 de septiembre, a partir de las 9:30 y hasta las 13:30.
Se informó que la modalidad es presencial. Para inscribirse las personas interesadas se tienen que inscribir en el siguiente formulario: https://forms.gle/qHDWZsefY5heu77k7