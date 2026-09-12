Cutral Co: hubo un choque con daños materiales

Fue esta noche, después de las 20:30

Esta noche se registró un incidente vial en la calle Los Cipreses sobre la mano sur. Dos automóviles fueron los involucrados aunque afortunadamente no hubo personas lesionadas, solo daños materiales.

De acuerdo a lo aportado por ocasionales testigos que pasaban por el sector en ese momento, el impacto se registró entre un Volkswagen Trend y un Peugeot 208.

Ambos rodados se desplazaban en el mismo sentido y lo hacían desde el oeste hacia el este, entre Poma y Ramos de esa misma avenida, muy cerca de la vía de retome hacia el barrio 25 de Mayo.

Los daños materiales más improtantes se registraron en la parte delantera.