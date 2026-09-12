Entregaron equipamiento deportivo al Club Atlético Rivadavia de Cutral Co

El aporte lo realizó el municipio de Cutral Co

En las instalaciones del estadio “Ramón Solano Rioseco”, se llevó a cabo la entrega de indumentaria deportiva y pelotas destinadas a todas las categorías del Club Atlético Rivadavia.

Durante el acto, el subsecretario de Deporte y Juventud, Juan Pablo Churrarin, señaló que el material entregado representa un aporte para el crecimiento de la institución y destacó la labor de contención social que llevan adelante los profesores con los jóvenes a través del deporte.

Por su parte, el presidente del club, Omar Vielma, expresó su agradecimiento al intendente por el acompañamiento continuo y el respaldo a las actividades deportivas de la entidad.