Pérfora superó a Petrolero Argentino en el debut del Torneo Pre-Federal de Básquet

Fue por 95 a 79 en el inicio de la competencia

El Club Pérfora venció a Petrolero Argentino por 95 a 79 en el marco de la primera fecha del Torneo Pre-Federal de Básquet. El encuentro se disputó en el estadio «La Cueva», escenario donde el equipo visitante impuso su efectividad desde la primera mitad del juego.

El partido se inició con paridad en el juego, pero Pérfora cerró de mejor manera el primer cuarto para adjudicárselo por 26 a 14. En el segundo período, la rotación del banco de suplentes conducido por Fernando Claris amplió la diferencia a partir de un parcial de 30-20, cerrando la primera mitad con un marcador favorable para la visita de 56 a 34.

En el tercer cuarto, el conjunto local dirigido por Ariel López acortó distancias mediante anotaciones de sus iniciales, ganando el parcial 26-18 para colocar el marcador 74 a 60. Sin embargo, en los diez minutos finales, Pérfora recuperó la contundencia en la zona pintada y con tiros perimetrales aseguró el resultado hasta sellar el 95 a 79 definitivo.

El base de Pérfora, Julián «Tuti» Ruiz, finalizó como el máximo anotador del partido con 23 puntos. En la ofensiva del equipo verde también aportaron Luca Monen con 17 unidades y Sebastián Godoy Vega con 15 puntos.

Por el lado de Petrolero Argentino, los principales anotadores fueron Marco Roumet y Nataniel Rodríguez, ambos con 15 puntos, acompañados por Matías Arias con 13 y Juan Peral con 12 unidades.