Estudiantina 2026: cómo quedó el podio en expresión artística

Finalizó la primera jornada de la Estudiantina 2026, en el centro cultural José Héctor Rioseco de Cutral Co.
El recinto se llenó de música, color y alegría con el inicio de losparticipantes que estarán en competencia hasta el próximo 18. La propuesta es organizada por ambos municipios y Copelco.
La primera jornada tuvo como protagonista a la Expresión Artística, donde los estudiantes desplegaron todo su talento y creatividad sobre el escenario. El jurado determinó el orden de los cursos ganadores en esta disciplina.
El 1º puesto fue para 5º B del CPEM N° 6; el 2º puesto para 5º G de la EPET N° 1 y 3º puesto fue para 6º 1ª en EPET N° 10. Este sábado y domingo, sigue la disciplina con vóley mixto en el gimnasio municipal Enrique Mosconi, desde las 10.