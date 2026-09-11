Más de 350 estudiantes de las EPET de Neuquén participaron de TecnoAventura Tecpetrol en Cutral Co

Hubo una instancia de aprendizaje en geología, perforación, terminación, producción y transición energética

Se realizó una nueva edición TecnoAventura Tecpetrol, esta vez en el Centro Cultural de Cutral Co. Es una actividad que organiza la empresa junto al Ministerio de Educación de la Provincia de Neuquén.

Participaron de esta edición estudiantes y docentes de las EPET N° 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 23 y 24, y del Colegio Tecnológico UTN.

¿Qué hace un geólogo? ¿Cómo se perfora un pozo? ¿Qué procesos intervienen en el desarrollo de un yacimiento no convencional? ¿Qué perfiles profesionales necesita hoy la industria energética? Esas fueron algunas de las preguntas que atravesaron esta última edición.

La propuesta convocó a más de 350 estudiantes que están cursando el último tramo de su formación en escuelas técnicas y comienzan a tomar decisiones sobre qué estudiar y cómo proyectar su futuro profesional. Llegaron desde Neuquén, Centenario, Plottier, Senillosa, Chos Malal, Zapala, Rincón de los Sauces, Añelo, San Martín de los Andres, Plaza Huincul y Cutral Co.

El encuentro contó además con la participación de autoridades de Tecpetrol, del Ministerio de Educación y del Consejo Provincial de Educación de Neuquén, y del intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco.

A lo largo de la jornada, los estudiantes dejaron por unas horas las aulas para aprender a través de la experiencia. Organizados en equipos, recorrieron distintas postas vinculadas con seguridad y ambiente, geología, perforación, terminación, producción, plantas y transición energética.

En cada espacio participaron de desafíos y actividades prácticas junto a profesionales de Tecpetrol y EFiS, la empresa de Tecpetrol especializada en servicios de Operación y Mantenimiento. El intercambio les permitió conocer de primera mano cómo es el trabajo cotidiano en la industria y la diversidad de perfiles y especialidades que forman parte del sector energético.

Como cierre de la jornada, los equipos participaron de un desafío final en el que pusieron a prueba los conocimientos adquiridos durante el recorrido. El equipo ganador obtuvo como premio una visita a Fortín de Piedra, el yacimiento de gas no convencional más importante operado por Tecpetrol.

Pablo Martellotta, gerente corporativo de Relaciones con la Comunidad de Tecpetrol, indicó que “TecnoAventura les permite a los estudiantes acercarse de primera mano al sector energético, descubrir sus posibilidades y proyectar su futuro profesional. Construimos un ecosistema que conecta educación y trabajo para acompañar a los jóvenes en ese camino”.

“Celebramos acompañar esta novena edición de Tecnoaventura. Desde Educación valoramos muchísimo este evento impulsado por Tecpetrol, así como las acciones del Programa GenEra Neuquén, porque siguen la línea de trabajo y ayudan a cumplir los objetivos que tiene el gobierno de la provincia de Neuquén, apuntando a que los estudiantes se adentren en la industria energética y sean quienes puedan aprovechar esta oportunidad de elegir su carrera y ser los profesionales que accedan a las fuentes de trabajo que va a dar Vaca Muerta y que ya está beneficiando y va a beneficiar muchísimo más a los habitantes de la provincia de Neuquén”, señaló Amalin Temi, directora de políticas socioeducativas y equidad del ministerio de educación de Neuquén.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco destacó el rol de las nuevas generaciones en el desarrollo de Neuquén: “Estamos en una provincia bendita, con muchos recursos naturales, con petróleo, gas y minería, y el futuro de esa construcción y de ese desarrollo económico depende de ustedes, de las nuevas generaciones, porque esto recién comienza”. Además, remarcó: “Lo único que va a transformar la Argentina y la economía va a ser la educación. Así que, a estudiar, a elegir la mejor tecnicatura, la mejor ingeniería para el futuro de Neuquén”.

TecnoAventura Tecpetrol también propuso una instancia de formación para los más de 45 docentes que acompañaron a los estudiantes. Durante el encuentro participaron del taller “Enseñar en dupla, aprender en red: la co-docencia como dispositivo para acompañar trayectorias y sostener aprendizajes”, dictado por docentes de la Escuela Técnica Roberto Rocca.

El taller tuvo como objetivo compartir herramientas y experiencias sobre la co-docencia como estrategia para fortalecer el trabajo colaborativo, enriquecer las prácticas de enseñanza y acompañar las distintas trayectorias de aprendizaje.

TecnoAventura Tecpetrol forma parte de los programas e iniciativas educativas que la compañía desarrolla en la región para acompañar la formación de las nuevas generaciones. Desde su primera edición, realizada en 2018, la iniciativa se consolidó como un espacio de encuentro entre estudiantes y docentes de escuelas técnicas y profesionales de la industria energética.