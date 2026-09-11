Torneo Patagonico: Alianza se quedó con la victoria en la categoría Sub 15

Fue por penales y sin publico

Alianza se quedó con la victoria frente a su clásico rival luego de que se suspendiera el encuentro por insultos por parte del público. Finalmente, se decidió que se realice la tanda de penales para definir al ganador.

A puertas cerradas y con solo los penales por disputarse, Alianza y Petrolero buscaron pasar a las semifinales del torneo. Los primeros 10 penales obligatorios fueron convertidos por los dos equipos. El sexto penal de Alianza fue convertido y cuando era el momento de Petrolero, el arquero del gallo lo detuvo y le dió la clasificación a su equipo.