Figueroa llamó a promocionar los parques industriales de Cutral Co y Plaza Huincul

En el acto estuvo presente el gobernador, los intendentes Larraza y Rioseco. Sorprendentemente también Mariano Gaido y el diputado Cervi

En la tarde de hoy viernes 11 de septiembre se pudo en marcha formalmente la radicación de Plastiferro, que instaló en Plaza Huincul una planta de fabricación de tubos flexibles destinados a la industria hidrocarburífera.

En el acto estuvo presente del gobernador Rolando Figueroa, que acompañó al intendente Claudio Larraza y a los directivos de la firma. Además el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco y el diputado nacional Pablo Cervi.

Tras muchos años en los que el parque industrial de Plaza Huincul únicamente albergó proyectos fallidos, que generaron millonarias deudas, la tendencia comienza a revertirse con la radicación del grupo Andreani primero y ahora con Plastiferro, que apunta a abastecer a la industria petrolera.

“Es muy bueno generar las condiciones para que exista más inversión, la inversión trae trabajo, trae valor agregado, Estoy muy contento con el trabajo que venimos desarrollando con ambos intendentes de la (región) Comarca, creo que es muy importante para el progreso de toda esta región, poder trabajar así, viendo lo que es el futuro. Y esto creo que es un renacer de la esperanza de que se sigan radicando empresas en esta localidad, tantas veces las vemos ir. En la Argentina tantas empresas que se han cerrado y en Plaza Huincul, en Cutral Co, que se abra esta empresa, por supuesto que trae y marca los primeros pasos de un futuro que sin lugar a dudas va a ser promisorio”, dijo el gobernador Figueroa.

La presencia de Rioseco fue un reencuentro tras el fallido viaje a Houston. No hubo alusiones al tema pero Figueroa deslizó “nosotros creemos que es la gran oportunidad para ir promocionando al parque industrial de Cutral Co y para ir promocionando al de Plaza Huincul” de cara al desarrollo del GNL.

En el acto también estuvo presente el intendente de Neuquén capital, Mariano Gaido. Una presencia que marca una agenda más provincial para Gaido que nunca antes había viajado para una actividad similar. Y Figueroa se lo reconoció, al mencionar el desarrollo que tuvo el parque industrial de Neuquén. Dijo “en Neuquén Capital se tomó un modelo que fue el modelo de liberar totalmente de impuestos y de vender los lotes, en otros lugares anteriormente se tomaba de vender a valor promocionado los distintos lugares, entonces son distintas formas en las cuales uno puede promocionar un parque industrial”. Tal vez una sugerencia para que tomen en cuenta tanto Larraza como Rioseco.

El gobernador también habló sobre la reciente audiencia pública ambiental para la construcción de una planta de gas como parte del proyecto GNL que tendrá epicentro en Cutral Co y Plaza Huincul. “Es un paso muy importante, siempre cuidando el ambiente, nosotros somos muy respetuosos de eso. De hecho ahora estamos generando con las operadoras una etapa en la cual estamos estimulando la reutilización del agua como a sí mismo la posibilidad de generar pruebas pilotos de producción en todo Vaca Muerta en donde cada una de las operadoras tiene que desarrollar una determinada cantidad de hectáreas para poder certificar qué productos se pueden hacer en cada lugar y de esa manera nosotros ir avanzando con el Estado con un programa de desarrollo agrícola incluso también en Vaca Muerta.