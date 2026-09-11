Qué es Plastiferro Oil & Gas, la empresa inagurada en el parque industrial de Plaza Huincul

El gobernador Rolando Figueroa encabezó la inauguración. Entre la comitiva estuvo el intendente de Neuquén, Mariano Gaido.

La empresa inaugurada en el parque industrial de Plaza Huincul, Plastiferro Gas & Oil puso en marcha una avanzada línea de fabricación de caños de plástico reforzado (RTP) de material compuesto. Se trata de una tecnología diseñada específicamente para el transporte de petróleo, gas y agua en la industria hidrocarburífera, con aplicaciones también en el sector minero.

Uno de los gerentes de la firma, explicó que al ser de plástico, estos tubos no sufren corrosión, no requieren mantenimiento y ofrecen una vida útil mínima de 20 años. Pueden alcanzar entre 30 y 40 años de operatividad continua.

En el aspecto dimensional y logístico, la tecnología empleada permite fabricar la tubería en rollos de hasta 1.500 metros de largo, reduciendo drásticamente la cantidad de uniones requeridas en el tendido.

Esta ventaja acorta sustancialmente los plazos de obra: proyectos que con tecnologías tradicionales demandan un mes de labor se pueden concretar en apenas entre cinco días y una semana. La infraestructura de la empresa cuenta actualmente con una planta industrial de 5.000 m².

Volumen de producción y alcance comercial

La empresa, uno de sus gerentes es Franco Andreani, inicia sus operaciones con una capacidad de 20 kilómetros mensuales de cañería, con la previsión de elevar la cifra a 40 kilómetros mensuales el próximo año.

Aunque la producción está destinada a cubrir la demanda de todo el país, la firma ya concretó su primera venta en la provincia de Santa Cruz, compuesta por un tramo inicial de 1,5 km y una etapa posterior de 5 km.

Mano de obra local y perfil técnico

La planta comenzó a operar con un equipo inicial de 20 personas organizado para mantener una producción continua de 24 horas. El 85% del personal es local e incluye perfiles calificados como ingenieros, técnicos mecánicos y electrónicos, junto con operarios para tareas generales.

La compañía capacita directamente a sus trabajadores para responder a los estándares tecnológicos del proceso. Los insumos utilizados presentan actualmente un origen mixto, combinando provisión local con componentes importados.

La línea de fabricación utiliza tecnología de cintas reforzadas que pueden incorporar fibra de vidrio, fibra aramida o cordones de acero, adaptando las tuberías a variadas condiciones de presión y temperatura. Como parte del proyecto, la empresa busca desarrollar proveedores regionales para fabricar las cintas de refuerzo localmente y estructurar una cadena de servicios e insumos asociados

Desde la firma se augura que los próximos años, proyecta duplicar su volumen de producción en un plazo de dos años mediante la construcción de una segunda nave industrial, al lado de la actual. En materia de empleo, prevé escalar su nómina hasta alcanzar un pico de 120 trabajadores en un lapso de cinco años.

La fábrica se encuentra en uno de los predios del parque industrial de Plaza Huincul, a la que se accede desde la Ruta nacional 22, en la dársena de acceso, y se recorren unos 800 metros aproximadamente.