CPEM 58 celebró sus 70 años de vida institucional y educativa

Nació como Escuela Nacional de Comercio y luego, cuando pasaron todas las instituciones a la provincia, tomó el nombre de CPEM 58.

El acto central se realizó esta mañana, con momentos muy emotivos y presencia de estudiantes de muchas generaciones. “Hoy cumplimos 70 años. Toda una historia detrás. Una de cumplir sueños porque muchos han pasado por estas aulas, por estas instalaciones y han recorrido toda su adolescencia prácticamente, ¿no? De primero a quinto año. recibiendose en diferentes años, diferentes épocas, promociones, mucha gente conocida, mucha gente de la ciudad, gente que ha pasado por siendo estudiante en la antigua escuela nacional y luego viniendo a convertirse en docente de la escuela y después a jubilarse también dentro de esta institución, así que para nosotros es realmente muy conmovedor”, dijo la vicedirectora Lilia Constantino.

En el acto estuvo presente el intendente Claudio Larraza y también autoridades educativas, gremiales e invitados especiales. Previamente al acto que se realizó hoy, en distintas instancias se fue recorriendo la historia de la escuela con los ingresantes de primer año porque “ellos han comenzado este año, en el aniversario 70, y quisimos rememorar los momentos históricos que pasamos como escuela de esta provincia desde 1956”, dijo Constantino.

El CPEM 58 tiene una matrícula de unos 600 alumnos y alumnas, en turno mañana y tarde. “Estamos trabajando en lo edilicio, hace poco se consiguió pintar todo el exterior y hay cosas que nos faltan pero estamos trabajando con el Distrito II y con el municipio que hace el mantenimiento”, dijo la vicedirectora y agregó “nosotros ahora con la implementación del nuevo plan se incorporó cuatro años al diseño curricular y una de las orientaciones es educación física integral. y nos encontramos con las dificultades que no tenemos el espacio adecuado para desarrollar la actividad, entonces necesitamos la construcción de un SAF. Y todo eso implica gestiones y esperar”.

Una de las actividades del acto aniversario consistió en homenajear a la promoción de 1976 que cumple esta año los 50 años de egresados.