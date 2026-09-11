Lanzan un nuevo curso de “Cocinero especializado en Cocina Saludable” en el CFP 22

El Centro de Formación Profesional N°22 informó a la comunidad la apertura de un nuevo curso denominado: “Cocinero especializado en Cocina Saludable”.
El mismo dará inicio el 21 de agosto de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 21:00 hs en la Sede del Barrio Parque Este con una duración de 5 semanas.
Documentación a presentar:
- Fotocopia del DNI.
- Acta Nacimiento.
- Constancia de conocimientos básicos en cocina.
Las inscripciones se realizan en:
Anexo Barrio Parque Este Lago Espejo y Ramos Mexia. Tel. 4960532.