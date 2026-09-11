Lanzan un nuevo curso de “Cocinero especializado en Cocina Saludable” en el CFP 22

Hay que tener conocimientos básicos en cocina, curso que se brinda en la misma institución

El Centro de Formación Profesional N°22 informó a la comunidad la apertura de un nuevo curso denominado: “Cocinero especializado en Cocina Saludable”.

El mismo dará inicio el 21 de agosto de lunes a viernes en el horario de 18:00 a 21:00 hs en la Sede del Barrio Parque Este con una duración de 5 semanas.

Documentación a presentar:

Fotocopia del DNI.

Acta Nacimiento.

Constancia de conocimientos básicos en cocina.

Las inscripciones se realizan en:

Anexo Barrio Parque Este Lago Espejo y Ramos Mexia. Tel. 4960532.