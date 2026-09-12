Cómo estará el clima este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Las ráfagas máximas serán de 31 kilómetros hacia la noche.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo despejado aunque frío en la comarca petrolera.

La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 0°. El viento se presentará del noreste a 17 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros. Para la noche, rotará al sudeste a 22 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros.

El cielo estará despejado en el día y a la noche se presentará parcialmente nublado.

Para el domingo se espera un aumento de la temperatura con una máxima de 12° y la mínima de 9° Centígrados.