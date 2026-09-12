Cómo estará el clima este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas se anunció para este sábado una jornada con cielo despejado aunque frío en la comarca petrolera.
La temperatura máxima será de 7° Centígrados y la mínima de 0°. El viento se presentará del noreste a 17 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros. Para la noche, rotará al sudeste a 22 kilómetros con ráfagas de 31 kilómetros.
El cielo estará despejado en el día y a la noche se presentará parcialmente nublado.
Para el domingo se espera un aumento de la temperatura con una máxima de 12° y la mínima de 9° Centígrados.