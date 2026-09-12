Larraza: “los empresarios apostaron por Plaza Huincul”

El jefe comunal apuntó a obtener "la insersión laboral para los huinculenses"

En el acto inauguración de la fábrica de la firma Plastiferro Oil & Gas, el intendente Claudio Larraza destacó el avance que implica la inauguración dentro del parque industrial.

Larraza destacó a los empresarios que “han apostado a la provincia del Neuquén en primera medida y sobre todo a Plaza Huincul”. “Es un objetivo de cualquier intendente que una nave de 180 por 40 se construya en un parque industrial a desarrollar en un momento donde todavía se hablaba, pero a puertas cerradas, de las siglas GNL y no se hablaba de este desarrollo que nos va a abrazar en poco tiempo”. “Es resolver el último eslabón de nuestra cadena, que es la inserción laboral para los huinculenses y los neuquinos”, añadió.

“Lo que viene es muy importante y tenemos que estar preparados, competitivos y trabajar mucho codo a codo para que estemos en el lugar y el momento indicado para este desarrollo”, señaló el jefe comunal y agradeció al gobernador porque “tiene mucho que ver en el desarrollo de Huincul y en el crecimiento de nuestra provincia, pero sobre todas las cosas en el crecimiento de nuestra comarca”.

Desde el municipio se destacó que este es un nuevo paso para el fortalecimiento del desarrollo industrial y energético de la región.

El acto además fue el epicentro de la política neuquina. En principio además del gobernador, contó con la presencia del empresario Franco Andreani, CEO del Grupo Andreani; Alberto Olmedo, CEO del Grupo Plastiferro; integrantes de sus directorios; pero además de múltiples autoridades provinciales y municipales, como el intendente de la capital neuquina, Mariano Gaido, quienes participaron de la puesta en marcha de esta nueva infraestructura industrial.

También participaron del acto el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares, el ministro de Economía, Producción e Industria, Guillermo Koenig, el secretario de Industria Juan Manuel Morales, el intendente de Cutral Co, Ramón Rioseco, el diputado nacional Pablo Cervi y la diputada provincial, Yamila Hermosilla.