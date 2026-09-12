Plaza Huincul: 100 familias recibieron escrituras y mapas de mensura

Fue en el centro cultural Gregorio Álvarez, en el barrio Uno.

Fueron 100 familias las receptoras de las escrituras y los mapas de mensura como parte del plan provincial que ejecuta el gobierno provincial.

Todos los trámites fueron encaminados por el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), como parte del plan provincial de Regularización Dominial. La ceremonia fue encabezada por el gobernador Rolando Figueroa, junto a autoridades del organismo provincial.

La entrega de escrituras forma parte del plan de Regularización Dominial que impulsa el gobierno de la provincia, destinado a brindar seguridad jurídica a las familias neuquinas. Contar con la documentación definitiva de sus viviendas y terrenos también permite acceder a distintas herramientas de financiamiento y créditos para realizar ampliaciones, mejoras o nuevas construcciones.

En esta oportunidad, las escrituras corresponden en su mayoría a vecinos del barrio Otaño. Durante el acto, el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de que las familias puedan contar con la documentación que acredita la titularidad de sus viviendas y terrenos, tanto por la seguridad que brinda como por las nuevas posibilidades que habilita para acceder a préstamos no bancarios destinados a la ampliación o construcción de viviendas.

Asimismo, puso en valor que, después de tantos años, se impulsen políticas que permitan a las familias regularizar definitivamente su situación dominial y señaló que avanzar en estos procesos constituye una decisión de gestión. En este marco, destacó también el trabajo del intendente Claudio Larraza y su compromiso con la búsqueda de soluciones para los vecinos.

Figueroa vinculó además la regularización dominial con el proceso de crecimiento que atraviesa Plaza Huincul y destacó las perspectivas de desarrollo de la ciudad, con nuevas obras de infraestructura, entre ellas la Escuela N° 22 y la Ciudad Deportiva, junto con una mayor llegada de inversiones y generación de empleo.

En este sentido, remarcó la necesidad de preparar a la provincia y a sus localidades para las oportunidades que surgirán con el desarrollo energético, incluido el GNL.

A su turno, el intendente Claudio Larraza destacó la importancia de acompañar estos procesos que permiten a las familias avanzar hacia la plena titularidad de sus viviendas.

“Hay familias de Plaza Huincul que esperaron muchos años, incluso décadas, para tener en sus manos el documento que acredita que esa vivienda es definitivamente suya.

La escritura representa la tranquilidad de saber que la vivienda que construyeron y habitaron durante tantos años tiene el respaldo legal correspondiente. Este tipo de acciones son posibles gracias al trabajo conjunto entre la provincia y la municipalidad, y permiten seguir acercando soluciones concretas a los vecinos”, señaló.

La regularización de la documentación dominial representa un paso fundamental para brindar seguridad jurídica a las familias y, al mismo tiempo, ampliar sus posibilidades de acceder a herramientas que les permitan mejorar, ampliar o construir sus viviendas. Estas acciones se suman a las políticas de infraestructura, inversión y desarrollo que acompañan el crecimiento de Plaza Huincul y proyectan nuevas oportunidades para la ciudad.

El acto se desarrolló en el Centro Cultural Gregorio Álvarez y contó con la presencia de la secretaria de Vivienda y Hábitat de la Provincia, Ana Servidio; el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, Jorge Tobares; además de funcionarios provinciales y municipales.