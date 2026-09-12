Identificaron a la joven que murió en el vuelco de la Ruta 237 cerca de El Chocón

El incidente vial ocurrió el viernes por la tarde.

El viernes por la tarde se produjo un incidente vial en la Ruta 237, cerca de Villa El Chocón. Un automóvil con cuatro ocupantes volcó por razones que se deben establecer y una mujer murió.

La información oficial dio cuenta que fue alrededor de las 15:30, a la altura del kilómetro 1302. Esta es un zona conocida como Cañadón Escondido, a unos 9 kilómetros de Villa El Chocón en dirección a Picún Leufú.

En el Renault Fluence iba la víctima fatal que se identificó como Marilyn Valenzuela, de 30 años. Era la conductora. A bordo también iban su madre, de 58 años, su padre de 59 y su niño de dos años, que lo hacía en la silla de seguridad.

La joven madre, oriunda de Allen residía en el barrio Progreso. De las primeras informaciones recabadas, una de las versiones dio cuenta que el auto habría mordido la banquina cuando iba por la Ruta 237 y ahí la conductora perdió el control del volante.s estima que dio al menos dos tumbos antes de detener su marcha, al costado de la ruta.

Se informó que los padres sufrieron heridas por lo que recibieron atención médica. El hombre fue derivado al hospital de El Chocón y la madre de la víctima se trasladó a Cutral Co. El niño terminó ileso porque viajaba a bordo de su sillita.

Se especula quee la conductora sufrió un fuerte golpe en la cabeza que le provocó la muerte. En el hecho tomaron intervención los bomberos de Villa El Chocón, personal de la División Tránsito de Neuquén y efectivos de la Policía de la provincia.