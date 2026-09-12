Empleados públicos de Neuquén: tienen fecha el pago del bono y la asignación por ropa de trabajo

Se confirmó cuándo se producirán ambos ítems.

El próximo viernes 18 de septiembre, la Provincia hará efectivo el pago de un bono y la compensación por ropa de trabajo correspondiente al segundo semestre del año.

El monto por ropa de trabajo será de $311.480 y el bono de $410.000 que alcanza a todos los empleados públicos provinciales del Poder Ejecutivo, incluido el sector pasivo por las proporciones establecidas en la ley.

La compensación por ropa de trabajo lo percibirán los trabajadores encuadrados en las leyes 3077, 3215, 3326, 3373, 3395, 3475, 3476, 3487, 3523, 3524, 3543, 3546, 3548 y 3549 y la Policía provincial.

Quedarán excluidos de la compensación los trabajadores del ISSN y CIPPA de la Ley 3373, y de los Convenios de EPEN y EPAS. En el caso del Convenio Colectivo de Trabajo de la Ley 3524 (Eproten), bajo la modalidad de Temporada, percibirán este concepto quienes se encontraban activos a la firma del acuerdo de incremento salarial.

Los importes serán depositados en las cuentas que los trabajadores de la administración pública provincial poseen en el Banco Provincia del Neuquén (BPN).