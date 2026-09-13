Un camión despistó sobre la Ruta Provincial 46 a la altura de Laguna Blanca

La unidad de carga sufrió únicamente daños materiales.

Un camión protagonizó un despiste durante la mañana del sábado sobre la Ruta Provincial 46, en inmediaciones del Parque Nacional Laguna Blanca, en el departamento Zapala.

El siniestro fue reportado alrededor de las 9:00. De acuerdo con la información disponible, el conductor se encontraba en buen estado de salud y no se registraron personas heridas.

Como consecuencia del hecho, la unidad de carga sufrió únicamente daños materiales.

Personal de emergencias y de áreas operativas trabajó en el lugar para realizar el trasvase de la carga transportada y completar las tareas correspondientes.