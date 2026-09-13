Rescataron en Cutral Co una comadreja enana que había quedado oculta entre la leña

Se trata de un pequeño marsupial nativo que puede ser confundido fácilmente con una laucha.

El ejemplar fue encontrado en una vivienda de la comarca petrolera y el aviso de los vecinos permitió la intervención de Guardafaunas. Se trata de un pequeño marsupial nativo que puede ser confundido fácilmente con una laucha. Sus principales características y qué hacer ante un eventual hallazgo.

Un pequeño ejemplar de comadreja enana fue rescatado en los últimos días en Cutral Co, luego de que un vecino advirtiera su presencia entre la leña de una vivienda y diera aviso a las autoridades de fauna.

El llamado permitió la intervención de integrantes del equipo de Guardafaunas de Picún Leufú, quienes trasladaron el caso al procedimiento correspondiente para evaluar las condiciones del animal y determinar su destino.

Según informó la dirección Provincial de Fauna de Neuquén, el ejemplar fue sometido a una evaluación veterinaria técnica bajo un protocolo de manipulación mínima. Luego de los cuidados y la observación correspondientes, fue liberado.

El episodio permitió poner el foco sobre una especie que, pese a formar parte de la fauna nativa de la región, puede pasar inadvertida para buena parte de la población.

Un pequeño marsupial de la Patagonia

Las llamadas comadrejas enanas o marmosas pertenecen al género Thylamys y son pequeños mamíferos marsupiales.

A diferencia de las especies de roedores que suelen encontrarse en viviendas, no son lauchas ni ratas. Se caracterizan por su pequeño tamaño y por presentar adaptaciones particulares que les permiten sobrevivir en ambientes áridos.

De acuerdo con una tesis doctoral sobre este grupo de mamíferos, los ejemplares del género Thylamys no superan los 31 centímetros de longitud total. Presentan ojos y orejas proporcionalmente grandes, un hocico aguzado y un patrón de pelaje tricolor. Otra característica particular está en su cola, que puede almacenar grasa y funcionar como una reserva energética.

Son animales principalmente nocturnos y tienen hábitos semi-arborícolas, es decir, pueden desplazarse y trepar por distintos tipos de vegetación. Algunas especies también tienen la capacidad de entrar en torpor ante condiciones de bajas temperaturas y escasez de alimento.

La especie que habita el desierto de Monte

Dentro del género Thylamys, la investigación científica identifica a Thylamys pallidior, conocida como marmosa pálida, como la especie asociada al desierto de Monte.

Su distribución en la Argentina comprende distintos ambientes, entre ellos el desierto de Monte, la Puna y la estepa patagónica. Se trata de uno de los pequeños mamíferos insectívoros que forman parte de los ecosistemas áridos sudamericanos.

Por sus dimensiones y por la rapidez con la que puede desplazarse, un encuentro ocasional con una persona puede generar confusión.

¿Cómo diferenciarla de una laucha?

La pregunta resulta especialmente relevante a partir del rescate ocurrido en Cutral Co.

Ante un pequeño animal que aparece entre la leña, en un galpón, un patio o incluso dentro de una vivienda, la primera reacción puede ser pensar que se trata de un roedor.

Sin embargo, hay algunos rasgos que permiten sospechar que podría tratarse de una comadreja enana:

Ojos grandes y destacados.

Orejas proporcionalmente grandes.

Hocico fino y puntiagudo.

Pelaje con diferentes tonalidades.

Cola relativamente larga.

Actividad principalmente durante la noche .

. Capacidad para desplazarse y trepar.

La identificación visual realizada por un vecino no reemplaza, de todos modos, la intervención de especialistas. Por eso, ante un ejemplar que genere dudas, lo recomendable es no matarlo ni manipularlo innecesariamente y dar aviso a los organismos de fauna.

Un llamado que permitió salvar al animal

En Cutral Co, la decisión de informar sobre el hallazgo permitió que el ejemplar fuera evaluado por profesionales y posteriormente liberado.

La Dirección Provincial de Fauna destacó el valor de este tipo de intervenciones y definió a la comadreja enana como un “tesoro de nuestra biodiversidad”.

El caso también funciona como una oportunidad para conocer una especie que comparte territorio con las comunidades de la región y que puede aparecer en ámbitos urbanos o rurales.

Para los vecinos, la recomendación es sencilla: si un pequeño mamífero desconocido aparece entre la leña o en algún sector de la vivienda, observar antes de actuar y consultar a especialistas puede marcar la diferencia.

En el caso ocurrido en Cutral Co, ese llamado permitió que la pequeña comadreja enana no fuera confundida con una laucha y pudiera regresar a su ambiente natural.