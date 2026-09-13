Rincón de los Sauces: hubo un vuelco en la Ruta 6

Un accidente de tránsito se registró este domingo a primera hora de la mañana sobre la Ruta Provincial 6, a unos 20 kilómetros de Rincón de los Sauces, en dirección a Pata Mora.

El hecho fue informado alrededor de las 5:50, cuando se solicitó la intervención de Bomberos Voluntarios por el vuelco de una camioneta Ford EcoSport.

Una dotación, a cargo del sargento primero Escobar, se dirigió hasta el lugar. Al arribar, los bomberos encontraron al personal policial y sanitario, que ya había intervenido y trasladado al conductor del vehículo.

De acuerdo con la información brindada, el conductor presentaba heridas leves. La camioneta había quedado sobre uno de sus laterales, del lado del conductor, en la banquina.