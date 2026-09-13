Plaza Huincul: liberaron 15 cupos para una certificación profesional en Piping

Contará con certificación de la Universidad de Flores

La formación estará a cargo del Instituto Cenova y contará con certificación de la Universidad de Flores. Está destinada a vecinos de Plaza Huincul que cumplan con los requisitos establecidos.

Se liberaron 15 nuevos cupos para la Certificación Profesional en Piping, una propuesta de formación de oficio orientada a brindar herramientas para la inserción laboral en los sectores energético e industrial.

La capacitación será dictada por el Instituto Cenova y contará con certificación de la Universidad de Flores. La propuesta contempla una carga horaria de 445 horas reloj, por lo que quienes accedan deberán contar con disponibilidad para completar la formación.

Requisitos para acceder

Las personas interesadas deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener secundario completo .

. Acreditar domicilio en Plaza Huincul .

. Contar con disponibilidad para realizar las 445 horas reloj correspondientes a la capacitación.

Inscripción por orden de llegada

Los interesados deberán presentarse mañana unes a las 7:55, en la Subsecretaría de Capacitación, ubicada en Avenida Libertador 517, barrio Central de Plaza Huincul.